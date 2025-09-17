В Госдуме предложили чиновникам прекратить отдыхать по заграницам

В Госдуме предложили чиновникам последовать примеру народных избранников и отказаться от отдыха за границей.

"Нашим чиновникам тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится", - сказал на заседании палаты ее спикер Вячеслав Володин ("Единая Россия").

Депутаты Госдумы накануне открыли осеннюю сессию. До этого они были на каникулах и работали с избирателями в регионах. Судя по их законотворческой активности, отдыхали парламентарии хорошо.

Например, депутат Павел Федяев ("Единая Россия"), представляющий в Госдуме Кузбасс, явно отдыхал на своей малой родине – в районе Кемерово. Его выдает типичный свежий сибирский загар.