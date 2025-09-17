Уголовное дело о драке учеников в школе Среднеуральска направлено в суд

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу о драке учеников в школе Среднеуральска. Оно передано в суд.

Инцидент произошел 24 февраля: в школьном туалете образовательной организации между двумя подростками произошла драка, в которой они нанесли друг другу повреждения. Один из пострадавших обратился в больницу.

После этого прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Тогда же выяснилось, что конфликт между пострадавшим и другим школьником произошел еще 21 февраля, но спустя три дня получил свое развитие.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, обвиняемым по делу проходит 16-летний юноша. По делу были проведены осмотр места происшествия и необходимые экспертизы, допрошен ряд свидетелей.

На сегодняшний день расследование завершено. Дело направлено на рассмотрение в суд. В СК отметили, что обвиняемому подростку может грозить до 3 лет лишения свободы.