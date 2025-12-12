Суд вынес приговор по делу о драке учеников в школе Среднеуральска

В Свердловской области суд вынес приговор по уголовному делу о драке учеников в школе Среднеуральска. Один из них отделался ограничением свободы.

Напомним, инцидент произошел 24 февраля. В школьном туалете образовательной организации между двумя подростками произошла драка, в которой они нанесли друг другу повреждения. Один из пострадавших обратился в больницу. После этого прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

Тогда же выяснилось, что конфликт между пострадавшим и другим школьником произошел еще 21 февраля, но спустя три дня получил свое развитие. Сообщалось, что обвиняемым по делу проходит 16-летний юноша. В СК отмечали, что ему может грозить до 3 лет лишения свободы.

Сегодня, 12 декабря, суд вынес свой вынес приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, подросток признан виновным. Ему назначен 1 год ограничения свободы.

В ведомстве отметили, что сам юноша вину не признал и отрицал умысел на причинение вреда здоровью. Между тем, избитый школьник до сих пор испытывает страдания, выраженные в проблемах с дыханием, зрением и концентрацией внимания.

Как добавили в прокуратуре, сейчас на рассмотрении в суде находится иск прокурора о взыскании с обидчика и школы компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.