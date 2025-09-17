Прокуратура Прикамья продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска Игоря Быкариза через суд

17 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Прокуратура Прикамья продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска Игоря Быкариза через суд

Прокуратура Прикамья продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска Игоря Быкариза. Надзорное ведомство внесло представление на отказ Краснокамского суда в возложении на местную думу обязанности прекратить полномочия главы округа в связи с коррупцией. Представление будет рассмотрено 8 октября, сообщает Коммерсант-Прикамье.

С требованием уволить Игоря Быкариза прокурор Краснокамска обратился в суд в конце 2024 года. По мнению прокурора, господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя главы Антона Максимчука.

Как следует из мотивировочного решения суда, прокуратура обвиняла Быкариза в бездействии за то, что он не уволил двух подчиненных - замглавы Антона Максимчука и начальника управления общественной безопасности и контроля администрации Алексея Матросова за коррупционные нарушения.

Первый организовал приватизацию муниципальных помещений в интересах своих знакомых и родственников. Прокуратура добивалась увольнения Максимчука, но это было сделано не по распоряжению главы, а только по решению суда. Матросов организовал закупку сухих пайков для создания материальных резервов на случай ЧС, в котором участвовала фирма его родственника. Он уволился по собственному желанию, в итоге прокуратура обратилась в суд, чтобы изменить формулировку увольнения на в связи с утратой доверия.

Также прокуратура утверждала, что Игорь Быкариз нарушил антикоррупционное законодательство, не сообщив о возможном конфликте интересов при выдаче разрешений на строительство двух складских зданий компании "Стройтехресурс", связанной, по версии прокуратуры, связано с самим Быкаризом и его сыном Максимом. Суд посчитал, что оснований для отстранения главы округа из-за этого эпизода нет, так как не доказаны его личная заинтересованность и прямое влияние на выдачу разрешений. После получения представления надзорного округа из-за конфликтов интересов связанного с Максимчуком, Быкариз дал рекомендацию сообщать ему обо всех случаях конфликта интересов, сообщается, что он принял все необходимые меры для предотвращения конфликта интересов.

Теги: прокуратура, игорь быкариз, увольнение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.08.2025 12:07 Мск Суд отказал в увольнении главы Краснокамского округа Игоря Быкариза из-за коррупции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети