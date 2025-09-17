Прокуратура Прикамья продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска Игоря Быкариза через суд

Прокуратура Прикамья продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска Игоря Быкариза. Надзорное ведомство внесло представление на отказ Краснокамского суда в возложении на местную думу обязанности прекратить полномочия главы округа в связи с коррупцией. Представление будет рассмотрено 8 октября, сообщает Коммерсант-Прикамье.

С требованием уволить Игоря Быкариза прокурор Краснокамска обратился в суд в конце 2024 года. По мнению прокурора, господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя главы Антона Максимчука.

Как следует из мотивировочного решения суда, прокуратура обвиняла Быкариза в бездействии за то, что он не уволил двух подчиненных - замглавы Антона Максимчука и начальника управления общественной безопасности и контроля администрации Алексея Матросова за коррупционные нарушения.

Первый организовал приватизацию муниципальных помещений в интересах своих знакомых и родственников. Прокуратура добивалась увольнения Максимчука, но это было сделано не по распоряжению главы, а только по решению суда. Матросов организовал закупку сухих пайков для создания материальных резервов на случай ЧС, в котором участвовала фирма его родственника. Он уволился по собственному желанию, в итоге прокуратура обратилась в суд, чтобы изменить формулировку увольнения на в связи с утратой доверия.

Также прокуратура утверждала, что Игорь Быкариз нарушил антикоррупционное законодательство, не сообщив о возможном конфликте интересов при выдаче разрешений на строительство двух складских зданий компании "Стройтехресурс", связанной, по версии прокуратуры, связано с самим Быкаризом и его сыном Максимом. Суд посчитал, что оснований для отстранения главы округа из-за этого эпизода нет, так как не доказаны его личная заинтересованность и прямое влияние на выдачу разрешений. После получения представления надзорного округа из-за конфликтов интересов связанного с Максимчуком, Быкариз дал рекомендацию сообщать ему обо всех случаях конфликта интересов, сообщается, что он принял все необходимые меры для предотвращения конфликта интересов.