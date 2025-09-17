В Астрахани африканец якобы шпионил в пользу разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали зарегистрированного и проживающего в Астрахани гражданина одного из государств северной Африки. Иностранец договорился о сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

По заданию своего куратора злоумышленник собирал и передавал сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани. Впоследствии сведения иностранная разведка должна была использовать в ущерб безопасности Российской Федерации.

Иностранец арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", он арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ.