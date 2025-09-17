"Аэрофлот" отправил первый с 2022 года рейс из Москвы в Краснодар

"Аэрофлот" отправил первый с 2022 года самолет из Москвы в Краснодар. Рейс SU1256 вылетел по расписанию с почти стопроцентной загрузкой, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Аэропорт Краснодара Пашковский открылся для обслуживания рейсов 11 сентября, но первый регулярный рейс отправился только сегодня. В Минтрансе России отметили, что вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника, добавили в Минтрансе.

Пашковский не обслуживал воздушные судна с начала СВО по соображениям безопасности полетов.

С 10 июля для приема и выпуска гражданских самолетов открылся аэропорт Геленджика, прекративший работу в феврале 2022 года. Как пояснили в Росавиации, самолеты будут выполнять рейсы в светлое время суток, с 08:30 до 20:00 мск.