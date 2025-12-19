Группой "Аэрофлот" в Краснодар слетали 380 тысяч пассажиров

Группа "Аэрофлот" после открытия аэропорта в Краснодаре перевезла через него более 380 тыс. пассажиров. Таков показатель за три месяца.

Речь идёт о пассажирах, летавших "Аэрофлотом", "Россией" и "Победой". Всего слетали более 380 тыс. человек, из них 306 тыс. – на внутренних линиях. По маршруту Москва – Краснодар слетали 170 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.

Аэропорт Краснодара Пашковский открылся для обслуживания рейсов 11 сентября. Первый борт "Аэрофлота" улетел в эту аэрогавань 17 сентября.