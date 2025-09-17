Актёру Смольянинову* грозит новый штраф

Актёр Артур Смольянинов* стал фигурантом административного протокола. Ему грозит штраф за нарушение деятельности иностранного агента.

Протокол составлен по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. Актёру грозит штраф в 30-50 тыс. руб., сообщили РИА Новости в Черёмушкинском райсуде Москвы.

Звезда фильма "9 рота" активно выступал против спецоперации на Украине, после чего уехал за границу. По словам актера, он получал предложение о работе в США. В 2022-ом его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

* внесён в реестр иностранных агентов, а также признан террористом и экстремистом