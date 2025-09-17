17 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме рассказали о преимуществах жилищных депозитов

Поправки к закону о жилищных сбережениях, которые Госдума намерена рассмотреть осенью, направлены на создание нового механизма финансовой защиты и помощи россиян в накоплении средств для покупки жилья.

Как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, не всем комфортно брать на себя долговые обязательства. При этом актуальность жилищных вкладов особенно возрастает, когда прекращается рост цен на недвижимость. "Помимо повышенного гарантийного возмещения значимым преимуществом станет возможность пополнения депозита третьими лицами, например родственниками", — указал депутат. Отмечается, что такие депозиты позволят планомерно копить без долгового бремени и при этом быть уверенным в сохранности средств.

Ранее в Госдуме заявили, что поправки ко второму чтению законопроекта о жилищных сбережениях призваны защитить средства вкладчика от инфляции и возможного банкротства банка. Законопроект предусматривает страхование вкладов до 10 млн руб., гарантируя возвращение накоплений даже в случае банкротства финансовой организации, сообщают "Известия".

Экс-министр финансов России, банкир Михаил Задорнов считает, что "по сегодняшним ставкам без льгот ипотека бессмысленна".

