Запуск жилищных вкладов откладывается

В России правительственная инициатива по созданию специальных жилищных вкладов для формирования первоначального взноса по ипотеке временно заморожена.

Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, основная сложность — в законодательной "упаковке": проект закона пытается совместить две разные нормы — накопление и последующее льготное кредитование. При этом не решен ключевой риск: к моменту получения ипотеки у вкладчика может не быть достаточного дохода для ее обслуживания.

Сейчас ищут юридические формулировки, которые позволят разделить эти процессы. Наряду с этим, Аксаков анонсировал другие потенциальные нововведения: автоматическое снижение ставки по "семейной ипотеке" при рождении детей и "период охлаждения" для сделок с недвижимостью. Окончательные решения будут приняты после январских обсуждений, сообщают "Известия".

Ранее депутат заявил, что не всем комфортно брать на себя долговые обязательства. При этом актуальность жилищных вкладов особенно возрастает, когда прекращается рост цен на недвижимость.