16 Сентября 2025
Происшествия За рубежом
Фото: Erwin Scheriau / APA / AFP

На жилой дом в Польше упал не беспилотник, а ракета с польского истребителя F-16

В жилой дом в поселке Вырыки Люблинского воеводства в Польше попал не беспилотник, а польская ракета, выпущенная с польского же истребителя F-16, которая пыталась сбить летящий беспилотник – у него вышла из строя система наведения, об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные прокуратуры, которые надзорное ведомство не стало афишировать. В документах прокуратуры речь идет о "неопознанном летающем объекте".

На прошлой неделе польские власти заявили о нарушении воздушных границ государства и залете нескольких десятков беспилотников на территорию Польши. Варшава заявляла, что это российские БПЛА, и что по крайней мере один из них повредил жилой дом в Люблинском воеводстве – самом восточном районе страны.

По данным Rzeczpospolita, большинство из 17 обнаруженных беспилотников были так называемыми "ложными целями", не причинившими никакого ущерба. Исключением стал только "неопознанный объект", упавший недалеко от границы с Белоруссией. Он повредил в частном доме крышу и пробил потолок. Хозяйка дома за несколько мгновений до падения "объекта" покинула комнату, в которую упали обломки.

После проведения проверки Люблинская прокуратура при поддержке экспертов легко идентифицировала останки 17 беспилотников. Однако она отказалась комментировать, что именно упало в Вырыках. "На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты", — говорится в кратком заявлении. Прокуратура сослалась на необходимость проводить экспертизу.

Издание со ссылкой на источники в силовых структурах Польши пишет, что "в дом попала ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала". "К счастью, она не взвелась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя", - сообщил один из источников.

Размер ракеты – около трех метров, вес – более 150 кг.

Теги: польша, беспилотник, f-16


