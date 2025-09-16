29% россиян считают, что их могут чипировать без их ведома

29% россиян считают, что их могут чипировать без их ведома. Это почти треть населения. Впрочем, это еще хороший показатель: в 2020-м "это возможно" на вопрос "Как Вы оцениваете вероятность, что Вас могут чипировать без Вашего ведома?" отвечал 41% респондентов, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Представители старшего поколения верят в эту практику несколько чаще молодежи, что может быть обусловлено их большей "технонастороженностью", - считают авторы исследования.

Также социологи отмечают, что "слабо рефлексируемые преимущества технологии [чипирования] (идентификация, мониторинг здоровья, управление техникой и пр.) буквально тонут в море опасений, связанных с тотальным контролем, последствиями вживления чипов для жизни/здоровья пользователей, а также с уязвимостью для различных атак и сбоев".