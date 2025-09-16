Пермячка "подарила" мошенникам 1,6 миллионов рублей, переведя деньги на "безопасный счет"

В Перми местная жительница, пытаясь спасти свои сбережения, перевела 1,6 млн рублей на "безопасный счет", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

В дежурную часть отдела полиции №6 поступило заявление от 66-летней местной жительницы.

Опросив пенсионерку, полицейские установили, что вечером в мессенджере от председателя ТСЖ ей поступило сообщение, в котором спрашивалось о количестве проживающих в ее квартире. Затем поступило новое уведомление с кодом для подтверждения жильцов. После того, как она передала код в ходе переписки, на потерпевшую обрушилось новая проблема – якобы был зафиксирован подозрительный вход в личный кабинет на портале "Госуслуги". Сотрудники портала отправили пенсионерке номера телефонов, по которым необходимо связаться для решения вопроса. Она набрала один из них, а затем ее переключили на специалиста Росфинмониторинга. Последний убедил пожилую женщину в том, что ее сбережения в опасности. Для того, чтобы аннулировать все предыдущие операции и спасти деньги, их необходимо зачислить на "безопасный счет". Пенсионерка, действуя по инструкции, перевела на указанные счета 1,6 млн рублей.

Спустя несколько дней потерпевшая осознала, что пострадала от действий злоумышленников и обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.