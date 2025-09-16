В Пермском крае выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа

Россельхознадзор ввел карантинный фитосанитарный режим в лесных массивах Пермского края, где выявлены очаги распространения опасного вредителя - уссурийского полиграфа, сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора. Соответствующие приказы изданы 15 сентября 2025 года.

Карантинные зоны были установлены на территории Чусовского, Осинского, Пермского и Кудымкарского лесничеств общей площадью 166 669,9 га. Режим распространяется на земли лесного фонда, населенных пунктов и иных категорий вблизи населенных пунктов Чусовой, Всесвятская, Южный, Юго-Камский, Усть-Пизя и Белоево.

Введенные ограничения направлены на локализацию очагов вредителя и предотвращение его дальнейшего распространения.