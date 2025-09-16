Госдеп: Трамп делает все возможное для завершения конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп делает все возможное для завершения конфликта вокруг Украины.

Об этом Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, глава государства "унаследовал эту войну" и "сейчас делает все возможное, чтобы ее прекратить, потратив на это огромное количество политического капитала, энергии и времени".

Ранее Трамп заявил, что готов ввести самые серьезные санкции в отношении России. По его мнению, санкционное давление сыграть большую роль в прекращении украинского конфликта. Также, по его мнению, эффективными будут 50-100-процентные ввозные пошлины в отношении КНР, которая помогает России.