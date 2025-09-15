Суд арестовал жительницу Екатеринбурга, похитившую 900 тысяч рублей у пенсионеров Тавды

Тавдинский районный суд заключил под стражу жительницу Екатеринбурга Алену С. Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере в отношении пенсионеров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, женщина обвиняется в том, что 11 сентября путем обмана похитила у двух пожилых жителей Тавды 300 тысяч и 600 тысяч рублей.

Тавдинским районным судом Алене избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом она будет находиться 2 месяца.