Ревде через суд вернули участок, проданный в 2,5 раза ниже его выкупной цены

Уральскому городу Ревда через суд возвращен земельный участок площадью более 20 га. Ранее он был продан значительно ниже своей цены.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что еще в октябре 2007 года между администрацией Ревды и ООО "Горкомхоз" был заключен договор аренды земельного участка площадью более 20 га с видом разрешенного использования для полигона твердых бытовых отходов на срок 49 лет. Впоследствии в июне 2014 года между сторонами был заключен договор купли-продажи данного участка.

Однако в ходе проверки выяснилось, что вопреки требованиям закона муниципалитет не проводил конкурс при отчуждении участка, а ООО "Горкомхоз" не обладал исключительным правом на его приобретение без торгов. При этом сам спорный участок был продан по цене ниже в 2,5 раза его выкупной цены.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным. Однако Арбитражный суд Свердловской области отказал. Тогда прокуратура подала апелляцию. В итоге семнадцатый арбитражный апелляционный суд, отменив решение Арбитражного суда региона, требования удовлетворил. Договор купли-продажи признан недействительным, Ревде возвращено право собственности на земельный участок.