У попавшего под следствие генерала МВД Панова нашли 40 объектов недвижимости

Бывший начальник управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – замначальника тыла генерал-лейтенант Владимир Панов попал под следствие. Ему вменяют взяточничество.

В 2012 г. госзаказчик заключил с ООО "СК Ремстройторг" контракт на сумму в 2,5 млрд руб. Речь в нём шла о строительстве в Кемеровской области. Контролировать исполнение заказа должен был Панов.

В 2012-14 гг. Панов через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в 37 млн руб. за общее покровительство при исполнении государственного контракта. Условия контракта в итоге выполнены не были, государству причинен многомиллионный ущерб.

Во время обыска в жилище Панова изъято 21 млн руб., а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи. Офицер арестован, сообщает СКР.