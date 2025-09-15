15 Сентября 2025
В России
Общество В России
Фото: Накануне.ru

В России могут усилить подготовку пилотов легких самолетов

В России представители отрасли малой авиации попросили авиационные власти перестроить систему допуска пилотов к полетам на легких самолетах.

Как сказано в письме ассоциации малых авиапредприятий МалАП в Росавиацию, изменения необходимы для минимизации негативного влияния человеческого фактора на безопасность полетов. Также это пригодится для запуска авиатакси, то есть массовых коммерческих перевозок небольшими самолетами.

Как заявил председатель правления МалАП Сергей Детенышев, основная проблема заключается в том, что при выпуске из авиационных учебных заведениях практический экзамен сдается не в Росавиации, а штатным инструкторам - принимают экзамены те же, кто и обучает, а Росавиация фактически на слово верит руководству учебных заведений, что подготовленные ими пилоты реально умеют летать.

В письме в Росавиацию говорится, что это создает прямой конфликт интересов и коррупционные риски при приеме экзаменов, а также напрямую влияет на безопасность полетов в стране.

Ассоциация МалАП предложила наделить Росавиацию обязанностями и ресурсами для проверки навыков пилотов и принять уже подготовленный межфракционный законопроект о саморегулировании авиатакси, который обсуждается с Минтрансом и федеральным агентством, сообщают "Известия".

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям дополнительно обучить всех пилотов и диспетчеров полетам по международной системе определения высоты QNH. Это необходимо с тем, чтобы избежать трагедии, подобных крушению Ан-24 под Тындой (Амурская область).

Теги: пилоты, самолеты, авиация


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2025 03:01 Мск Росавиация рекомендовала дообучить пилотов по международной системе определения высоты
Ранее 20.08.2025 02:00 Мск Росавиация: путаница с показаниями приборов могла стать причиной крушения Ан-24 "Ангары"
Ранее 31.07.2025 11:31 Мск Авиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за отзыва лицензии на техобслуживание самолетов

