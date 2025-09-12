Игорь Бабушкин поздравил с вековым юбилеем жителей Красноярского округа Астраханской области

За вклад в развитие Красноярского округа губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил астраханцев – активных жителей муниципалитета – почётными грамотами и благодарственными письмами.

Глава региона отметил, что столетие – это эпоха, наполненная трудом и достижениями нескольких поколений жителей.

Сегодня Красноярский округ один из лидеров в экономике Астраханской области. Здесь активно развиваются промышленность и сельское хозяйство, реализуются инвестиционные проекты, ремонтируются образовательные учреждения и благоустраиваются общественные пространства. Главное богатство муниципального образования, по мнению губернатора, - его жители, которые любят свою малую родину и делают ее комфортной для жизни.

«Сейчас наши земляки, среди которых много красноярцев, защищают интересы России на передовой. Мы ждем их возвращения с победой и будем и дальше поддерживать бойцов и их семьи», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Отдельную благодарность глава региона выразил ветеранам, посвятившим району всю жизнь и помогающим воспитывать подрастающее поколение.