Ушедший из России Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака

Концерн Mercedes-Benz, ушедший с российского рынка, подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака "Mercedes-Benz" поступила 10 сентября. Товарный знак регистрируется по двум классам (№12 и №37) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В эти категории входят автомобили, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

По мнению экспертов, подобные действия не обязательно говорят о намерении автогиганта вернуться в Россию. Подобным образом компании обычно поступают для защиты собственных наименований от незаконного использования третьими лицами на территории РФ.

Напомним, в конце апреля 2023 года дилерская группа "Автодом" закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. "Автодому" перешли доли и акции германского концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях, включая "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), "Мерседес-Бенц Банк Рус", "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Вместе с этим "Автодом" получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки.

В 2024 году сообщалось, что в Есипово (Московская область) на бывшем заводе Mercedes начнут собирать премиальные автомобили концерна Chery.