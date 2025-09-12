12 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Образование В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Учитель заявил о неприятии коллегами предмета "Вероятность и статистика"

Недавно в российских школах появился предмет "Вероятность и статистика", который в обязательном порядке изучают в 7-9 классах. Однако он только увеличил нагрузку на детей, а сам предмет не преподается качественно. Об этом заявил учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов
Он опубликовал фотографию содержания учебника, в котором 73 параграфа, которые нужно пройти за три года. На предмет выделяется один час в неделю, то есть за три года всего около 100 уроков. Правда, многие параграфы отмечены звездочкой и предназначены для тех, кто более глубоко интересуется предметом. На 9 класс отводится половина тем, многие из которых достаточно специфические, и для их усвоения нужно хорошо понимать математику.

"Вот это вот все, что вы видите на фотографиях, все дети страны обязаны изучать в 9 классе. Даже в сельской школе в глухом замкадье, в ауле или в горном Чеченском селении. Все! На оценку! Узкоспециальные сложные темы, которые изучаются при профессиональном обучении! Что мне говорят учителя математики про этот курс, знаете? Говорят, что вести этот курс попросту некому: эта, сугубо специальная отрасль математики не то чтобы неподъемна для них, но они (никто!) не понимают - ЗАЧЕМ этим заниматься в школе! И поэтому попросту отказываются от часов "вероятности". И их ведут по замещению кто угодно, только не специалисты", - написал Богданов.

Он сообщает, что главным лоббистом внедрения этого предмета был главный в команде разработчиков заданий для ОГЭ и ЕГЭ по математике Иван Ященко. Но по факту детей просто нагрузили лишним и довольно сложным предметом, который все равно нормально не проходят, а многие и не могут пройти. Именно от раздувания школьной программы и происходит перегрузка школьников, о которой говорят даже в Госдуме, заключает педагог.

Другие учителя тоже высказывались в том ключе, что предмет "Вероятность и статистика" не соответствует нынешнему уровню школьников. Он был введен в 2023 году под тем предлогом, что в современном мире огромную роль играет анализ данных, который невозможен без понимания азов теории вероятности и статистики. Но готовы ли к такому пониманию современные семиклассники?

