Принц Гарри приехал в Киев

В Киев приехал принц Гарри. Его пригласило правительство Украины.

Он заявил, что хочет сделать "всё возможное", чтобы помочь выздоровлению тысяч военнослужащих, которые были серьезно ранены в зоне проведения специальной военной операции. Гарри и члены его фонда "Игры Непокорённых" намерены подробно рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых для оказания помощи во всех регионах страны.

"Мы не можем остановить конфликт, но мы можем сделать всё возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - цитирует принца Гарри The Guardian.