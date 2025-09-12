В России возник кризис перепроизводства куриных яиц

Ситуация с производством куриных яиц в России диаметрально развернулась: после дефицита и роста цен на этот продукт фермеры нарастили объемы производства до такой степени, что рынок стал обваливаться: десяток яиц первой категории в начале сентября стоит на четверть дешевле, чем годом ранее, яйца второй категории подешевели уже на треть – до 40 руб., пишет "Коммерсант".

В 2023 году стоимость яиц резко выросла, это привело к недовольству населения, на которое отреагировал президент. "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства", - сказал Владимир Путин в конце 2023-го. Теперь впору извиняться перед производителями, для которых яйца стремительно теряют привлекательность, при этом производство уже достигает более 120% от внутреннего потребления.

Снижение цен на яйца не приводит к росту потребления, фермерам приходится искать новые рынки сбыта, и это крайне сложный процесс. На фоне растущих расходов на производство производители несут убытки.