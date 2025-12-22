Птицефабрика "Волжанин" приостановила отгрузки яиц

Российский рынок куриных яиц столкнулся с серьезным вызовом.

Птицефабрика "Волжанин", контролирующая 20% производства в ЦФО, вынуждена остановить отгрузки из-за обнаружения высокопатогенного гриппа птиц. Эта ситуация указывает на уязвимость отрасли. Из-за крайне высокой плотности посадки несушки (сотни тысяч голов в одном помещении) яичные фабрики наиболее подвержены рискам быстрого распространения вируса.

Процесс восстановления для них также самый длительный — около полугода, поскольку требуется не только санация помещений, но и выращивание нового поголовья половозрелых несушек (3-4 месяца). Таким образом, локальный инцидент может привести к продолжительным перебоям в поставках и существенным финансовым потерям для ключевого игрока, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ситуация с производством куриных яиц в России диаметрально развернулась: после дефицита и роста цен на этот продукт фермеры нарастили объемы производства до такой степени, что рынок стал обваливаться: десяток яиц первой категории в начале сентября стоит на четверть дешевле, чем годом ранее, яйца второй категории подешевели уже на треть – до 40 руб.