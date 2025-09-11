Суд оставил под арестом екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве девочки в 1999 году

Свердловский областной суд оставил под арестом жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки 26 лет назад.

В августе Ленинский районный суд столицы Урала заключил Игоря Рухлова под стражу. Адвокатом обвиняемого была подана апелляционная жалоба. Она была рассмотрена в закрытом заседании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Рухлов пробудет под арестом до 11 октября 2025 года.

Напомним, трагедия произошла 7 августа 1999 года в Талицком районе. Сообщалось, что незадолго до этого 9-летняя Оля стала свидетелем убийства двоих друзей Рухлова и дала показания. По версии следствия, после этого обвиняемый похитил девочку, убил и закопал тело. В то время раскрыть преступление не удалось.

Недавно предполагаемый убийца был задержан. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.