Нарушившие воздушное пространство Польши дроны в основном падали на землю сами

Нарушившие воздушное пространство Польши дроны в основном падали на землю сами, заявила представитель прокуратуры Люблинского воеводства. По ее словам, силы ПВО их в большинстве случаев не сбивали, передает РИА Новости.

Всего на территории воеводства было зарегистрировано девять происшествий, "касающихся нарушения воздушного пространства". В шести случаях были обнаружены дроны, повреждения которых стали следствием исключительно их падения на землю.

Ранее Варшава заявила о сбитии 4 из 19 беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Власти Польши считают, что это были российские беспилотники.

МИД России назвал заявления Польши инсинуациями, направленными на эскалацию конфликта.