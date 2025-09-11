11 Сентября 2025
Происшествия За рубежом
Фото: Olivier Touron / AFP / Getty Images

Захарова: Убийство Кирка было спланировано

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о гибели в США активиста Чарли Кирка.

"На сегодняшний момент не задержан никто, были сообщения о том, что кого-то взяли якобы по горячим следам, потом эти сообщения были дезавуированы, я так понимаю, что пока ещё не обнаружен реальный подозреваемый, это говорит о том, что это убийство было спланировано", - сказала РИА Новости Захарова.

Кирк был убит 10 сентября 2025 г. во время встречи в Университете долины Юта. Эксперты отмечают, что убийство Кирка может привести к углублению раскола в США – в стране наблюдается самый продолжительный период политического насилия с 1970-х годов. С начала 2021 г. было зафиксировано более 300 случаев политически мотивированных насильственных действий.

Ранее Кирк выступал против помощи Украине, называл Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он основал молодежную организацию Turning Point USA, популярную в традиционалистской среде, и стал одним из самых влиятельных общественных деятелей среди сторонников Трампа. Он проводил дебаты против либералов. Его последний пост касался убийства в США украинской беженки Ирины Заруцкой, в котором он раскритиковал бездействие предыдущих властей в отношении преступности.

Теги: Чарли Кирк, Мария Захарова, смерть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.09.2025 11:57 Мск В Белом доме подавлены убийством Кирка
Ранее 11.09.2025 08:00 Мск В США убит соратник Трампа Чарли Кирк

