Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

12 сентября в Астрахани начнется народное голосование по установке памятника Ивану Грозному

Народное голосование пройдёт с 12 по 14 сентября включительно одновременно с основными выборами депутатов Городской Думы Астрахани. Места для голосования за установку памятника будут находиться вблизи избирательных участков – в фойе, коридорах или возле входов в помещения для голосования. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил первый заместитель председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман.

Идея по установке в Астрахани памятника Ивану IV была озвучена в 2024 году на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества, которое прошло под председательством помощника президента России Дмитрия Миронова. В августе этого года региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось к губернатору Игорю Бабушкину с предложением – рассмотреть возможность установки памятника Ивану IV. Глава региона ответил, что этот вопрос должны решать сами астраханцы.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В рамках народного голосования жители смогут не только сделать выбор «за» или «против», но и определиться с предполагаемым местом установки памятника. Их три: сквер на площади Октябрьской (кольцо), сквер на Комсомольской набережной, сквер на пересечении улиц Эспланадная и Коммунистическая (около Башни).

(2025)|Фото: astrobl.ru

На участках астраханцам помогут волонтёры, одетые в футболки с символическим изображением Ивана Грозного – то есть не заметить их будет невозможно. Добровольцы подробно расскажут о механизме голосования каждому избирателю. Рядом с ними будут размещены информативные плакаты и ящики для голосования.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Иван Грозный вошёл в историю России как выдающийся правитель, оставивший глубокий след в развитии Российского государства. Его деятельность была направлена на укрепление централизации власти, территориальное расширение и культурное развитие страны. Под его руководством были присоединены Казанское и Астраханское ханства, благодаря чему территория России увеличилась почти вдвое. Грозный обеспечил безопасность южных границ России, открыл торговые пути по Волге и начал активное освоение земель Западной Сибири, в результате чего Астрахань получила новый импульс для экономического роста и процветания. В 2026 году будет отмечаться 470-летие вхождения Астраханского края в состав Российского государства.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Убежден, что установка памятника Ивану Грозному станет символом благодарности потомков за вклад царя в становление и развитие нашего края. Ведь именно при нём Астраханская область стала частью России. Давайте вместе сделаем выбор, достойный памяти наших предков и гордости будущих поколений», – подчеркнул первый заместитель председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман.

памятник ивану грозному, народное голосование


