Германия не применяла Patriot для обезвреживания дронов над Польшей

ФРГ не применяла свои системы ПВО Patriot для обезвреживания беспилотников над Польшей. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Митко Мюллер.

"Таким образом, прямого участия в действиях по обороне не принималось", - цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты четырех стран альянса участвовали в обезвреживании над Польшей БПЛА.

Министерство обороны России прокомментировало нарушение воздушной границы Польши беспилотниками минувшей ночью. В оборонном ведомстве заявили, что в ночь на 10 сентября ВС РФ наносили удары беспилотниками по предприятиям ВПК в западных регионах Украины: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Там отметили, что максимальная дальность полета применявшихся БПЛА, "которые якобы пересекли границу с Польшей", не превышает 700 км.