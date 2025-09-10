Вырос турпоток в Санкт-Петербург

Председатель комитета администрации Санкт-Петербурга по развитию туризма Евгений Панкевич высказался о росте туристического потока в северную столицу.

"Мы хорошо отработали летний сезон – с мая по сентябрь – это 5-7% увеличения, уже можно сегодня сказать", - сказал ТАСС Панкевич, отвечая на вопрос о турпотоке за период "высокого" сезона – 2025.

С 1 апреля 2024 г. в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор в размере 100 руб. с совершеннолетних гостей, проживающих в гостиницах, санаториях и других объектах размещения более суток. Средства, которые поступят в бюджет Петербурга от туристов, пойдут на развитие курортной инфраструктуры.

Более 20 льготных категорий граждан полностью освобождены от уплаты сбора. Среди них - участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, многодетные семьи.