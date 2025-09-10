Минцифры не будет включать в "белый список" букмекерские конторы

В Минцифры России опровергли планы по включению в так называемый "белый список" ресурсов букмекерских контор и развлекательных сайтов.

Ранее "Коммерсант" опубликовал список из 57 сайтов и приложений, который, согласно публикации, власти хотят сделать доступными даже во время отключений мобильного интернета (последние регулярно практикуются, власти объясняют их борьбой с беспилотниками).

В министерстве подтвердили, что готовят расширение списка. "Мы не подтверждаем распространившуюся в СМИ информацию о новом перечне сайтов и сервисов, которые будут доступны в режиме ограничений работы мобильного интернета — так называемом белом списке. По данным ряда изданий, в перечень якобы включён такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют", - заявили в пресс-службе министерства.

"Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, ещё формируется. В обновлённый список также будут включены СМИ, банки, аптеки", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в первоначальный вариант списка были включены "популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян".