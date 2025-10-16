"Белый список" ресурсов Минцифры появится уже на днях

"Белый список" Минцифры, где будут указаны ресурсы для использования во время ограничений работы интернета, будет обновлен в ближайшие дни.

Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Ранее опубликован возможный вариант такого списка из 57 сайтов и приложений, который, согласно публикации, власти хотят сделать доступными даже во время отключений мобильного интернета. К моменту появления его окончательной редакции список может быть дополнен.