В Свердловской области ожидают первые осенние заморозки

В Свердловской области в ближайшее время ожидаются первые осенние заморозки. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в ночь на 11 сентября еще один атмосферный фронт, предваряющий вхождение на материк нового антициклона, опустится с северного побережья на Свердловскую область. Он принесет дополнительную порцию холодного воздуха и кратковременного дождя. А 12-13 сентября в ночные часы кое-где на Урале вероятны заморозки.

"С новым северным антициклоном, центр которого ожидается достаточно близко к Уралу, связаны надежды на улучшение погоды 13-14 сентября: прекращение осадков, повышение температуры", - говорится в прогнозе синоптиков.

