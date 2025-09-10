СМИ: В отношении футболиста Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки

В отношении футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки с его участием, сообщает RT со ссылкой на источник.

По данным агентства, у пострадавшего в конфликте перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Летом в интернете появилось видео с камеры наблюдения в кафе "Кофемания" на Никитской улице в Москве. На ней запечатлен момент ссоры и дальнейшей потасовки Смолова с посетителями. Позже выяснилось, что драка произошла в мае.

Смолов заявил, что пытался после драки компенсировать оппонентам ущерб, но его начали шантажировать, а когда он не согласился выплатить обозначенную сумму, видео появилось в сети. Он обвинил тех, с кем у него состоялась потасовка, в вымогании денег и сообщил, что написал заявление в полицию.

В июле сообщалось, что в полиции ждут результаты обследования пострадавшего бизнесмена из Челябинска. Если травмы окажутся тяжелыми, может начаться расследование.