Mash: В полиции потеряли материалы по делу о вымогательстве у Смолова

Материалы по делу о вымогательстве миллиона долларов у футболиста Федора Смолова потеряли в отделе УВД Западного административного округа Москвы, сообщает Mash на спорте

Отмечается, что Смолов подал заявление еще в начале июля, но за это время правоохранителями "было сделано примерно ничего". Выяснилось, что материалы проверки по делу о вымогательстве таинственным образом исчезли, пишет телеграм-канал. Если бумаги не найдутся, их придется восстанавливать. Сторона футболиста подала жалобу в прокуратуру из-за бездействия правоохранителей.

Напомним, крупную сумму денег требовали у футболиста за нераспространение видео драки и за якобы урегулирование вопросов со следствием. Летом в интернете появилось видео с камеры наблюдения в кафе "Кофемания" на Никитской улице в Москве. На ней запечатлен момент ссоры и дальнейшей потасовки Смолова с посетителями. Позже выяснилось, что драка произошла в мае.

Смолов заявил, что пытался после драки компенсировать оппонентам ущерб, но его начали шантажировать, а когда он не согласился выплатить обозначенную сумму, видео появилось в сети. Он обвинил тех, с кем у него состоялась потасовка, в вымогательстве денег и сообщил, что написал заявление в полицию.

В июле сообщалось, что в полиции ждут результаты обследования пострадавшего бизнесмена из Челябинска. Если травмы окажутся тяжелыми, может начаться расследование. В сентябре СМИ писали, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело.