10 Сентября 2025
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Новым премьером Франции назначили главу Минобороны Лекорню

Глава Франции Эммануэль Макрон назначил новым главой правительства министра обороны Себастьена Лекорню.

Об этом сообщает газета Liberation. Как заявил завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, очевидных фаворитов при назначении премьера при этом у Макрона не было.

Но выбор его премьером говорит о том, как глава государства воспринимает ситуацию и дальнейшие политические перспективы, тянет время, подставляя под огонь критики своих ставленников, считает доцент кафедры европейской безопасности СПБГУ Алексей Чихачев.

Тимофеев подчеркнул, что Лекорню "любимчик" Макрона и его жены.

По словам Чихачева, Макрон хочет показать всем остальным политическим силам, что полностью намерен продолжать свой политический курс, не идти на уступки оппозиции, как в назначении премьера левым, так и в перевыборах парламента, сообщают "Ведомости".

Днем ранее национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Отправлено в отставку уже четвертое с начала 2024 года правительство. Инициатором процедуры выступил сам премьер в условиях резких разногласий по проекту бюджета на 2026 год.

Теги: Франция


