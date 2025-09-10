Новым премьером Франции назначили главу Минобороны Лекорню

Глава Франции Эммануэль Макрон назначил новым главой правительства министра обороны Себастьена Лекорню.

Об этом сообщает газета Liberation. Как заявил завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, очевидных фаворитов при назначении премьера при этом у Макрона не было.

Но выбор его премьером говорит о том, как глава государства воспринимает ситуацию и дальнейшие политические перспективы, тянет время, подставляя под огонь критики своих ставленников, считает доцент кафедры европейской безопасности СПБГУ Алексей Чихачев.

Тимофеев подчеркнул, что Лекорню "любимчик" Макрона и его жены.

По словам Чихачева, Макрон хочет показать всем остальным политическим силам, что полностью намерен продолжать свой политический курс, не идти на уступки оппозиции, как в назначении премьера левым, так и в перевыборах парламента, сообщают "Ведомости".

Днем ранее национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Отправлено в отставку уже четвертое с начала 2024 года правительство. Инициатором процедуры выступил сам премьер в условиях резких разногласий по проекту бюджета на 2026 год.