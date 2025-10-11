12 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Премьер-министр Франции Лекорню снова собрался в отставку

Во Франции повторно получивший пост премьер-министра Себастьян Лекорню заявил, что готов вновь подать в отставку, если "не будут выполнены условия".

"Я подал в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не буду", - сказал Лекорню в интервью изданию Tribune, цитату приводит РИА Новости.

Между тем, политический кризис во Франции нарастает. Обострению ситуации предшествовала отставка пятого с 2022 г. премьер-министра – Себастьена Лекорню. Он пробыл на своем посту меньше месяца, ранее отставка состоялась сразу после того, как он объявил состав своего кабинета. По сути, он поменял некоторых министров из прежнего правительства местами и добавил не больше трети новых лиц. Эта идея шокировала даже представителей макроновской партии центристов "Возрождение".

Теги: Себастьян Лекорню, Эмануэль Макрон, премьер-министр


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2025 15:40 Мск Французский парламент не стал рассматривать вопрос об импичменте Макрону
Ранее 08.10.2025 08:03 Мск СМИ: Макрон сегодня может снова распустить парламент
Ранее 07.10.2025 09:16 Мск СМИ: Франция в политическом хаосе
Ранее 06.10.2025 11:21 Мск Премьер-министр Франции ушел в отставку после оглашения состава его кабинета
Ранее 10.09.2025 01:43 Мск Новым премьером Франции назначили главу Минобороны Лекорню
Ранее 09.09.2025 08:09 Мск Во Франции четвертое за полтора года правительство отправлено в отставку

