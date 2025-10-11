Премьер-министр Франции Лекорню снова собрался в отставку

Во Франции повторно получивший пост премьер-министра Себастьян Лекорню заявил, что готов вновь подать в отставку, если "не будут выполнены условия".

"Я подал в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. Если условия снова не будут выполняться, я уйду. Что-либо необдуманное я делать не буду", - сказал Лекорню в интервью изданию Tribune, цитату приводит РИА Новости.

Между тем, политический кризис во Франции нарастает. Обострению ситуации предшествовала отставка пятого с 2022 г. премьер-министра – Себастьена Лекорню. Он пробыл на своем посту меньше месяца, ранее отставка состоялась сразу после того, как он объявил состав своего кабинета. По сути, он поменял некоторых министров из прежнего правительства местами и добавил не больше трети новых лиц. Эта идея шокировала даже представителей макроновской партии центристов "Возрождение".