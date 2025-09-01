01 Сентября 2025
Общество Приморский край
Фото: Игорь Новиков / Правительство Приморского края

Во Владивостоке открыт памятник Феликсу Дзержинскому

Во Владивостоке, на Океанском проспекте, сегодня торжественно открыли памятник основоположнику органов безопасности советского государства Феликсу Дзержинскому. В мероприятии поучаствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, прокурор региона Сергей Столяров, мэр Владивостока Константин Шестаков, сотрудники и ветераны управления.
На открытии памятника начальник УФСБ России по Приморскому краю Денис Симонов подчеркнул, что Феликс Дзержинский – "уникальный человек и настоящий патриот своей страны".

"Он прожил менее 50 лет, судьба вынесла его на острие политических событий начала 20-го века в России. Верный сын своего Отечества – до конца был предан идеалам борьбы за права трудового человека. Пусть этот памятник, история жизни, способность верить и быть преданным до конца своему делу послужат достойным примером для нынешнего и будущих поколений чекистов", – сказал начальник управления.

Начальник УФСБ России по Приморскому краю Денис Симонов во время открытия памятника Феликсу Дзержинскому во Владивостоке(2025)|Фото: Игорь Новиков / Правительство Приморского края

По словам Олега Кожемяко, сегодня – исторический день, когда городу возвращён бюст Феликса Дзержинского – символа порядка.

"Для нас Феликс Эдмундович – человек, который выковал целую плеяду руководителей, занимающих высокие посты, но отличающихся скромностью. Он в трудные годы возглавил борьбу с бандитизмом, беспризорностью. В послереволюционные годы беспризорников было от 4,5 до 7 млн, и работа по их воспитанию, устройству легла на плечи Дзержинского, и он с ней успешно справился", – обозначил Олег Кожемяко.

Будучи наркомом путей сообщения, Дзержинский сделал всё, чтобы голод в Поволжье был преодолён. Как председатель Совета народного хозяйства он заложил основу Новой экономической политики, понимая, насколько это важно и нужно нашей стране. А создание спортивного общества "Динамо" послужило хорошим толчком для развития спорта.

Председатель Совета ветеранов УФСБ России по Приморскому краю Альберт Санжиев отметил, что открытие памятника Феликсу Дзержинскому – это дань уважения и памяти великому государственному деятелю.

"В нашем городе неоднократно возникала идея вернуть памятник Дзержинскому, и это решение было поддержано. Сегодня появилось место для проведения торжественных и патриотических мероприятий, место, рассказывающее об истории Феликса Эдмундовича и органов госбезопасности", – цитирует Санжиева пресс-служба правительства Приморского края.

Олег Кожемяко, Сергей Столяров, Константин Шестаков, Денис Симонов во время открытия памятника Феликсу Дзержинскому во Владивостоке(2025)|Фото: Игорь Новиков / Правительство Приморского края

Феликс Дзержинский (1877-1926) – революционер, советский государственный и партийный деятель, основатель и первый руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Теги: Феликс Дзержинский, ВЧК, памятник


