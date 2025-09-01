В новосибирском Академгородке на школьной линейке задержали жонглера ежами

Очень странный инцидент произошел в новосибирском Академгородке на школьной линейке в образовательном центре "Горностай". На торжественном мероприятии появился "профессор"-жонглер, у которого вместо мячиков для фокусов был еж, а в качестве одного из номеров – поочередное снимание разноцветных штанов. В итоге родители вызвали полицию, циркача скрутили, при этом он пострадал (у мужчины заболевание позвоночника), а еж в суматохе сбежал, его до сих пор не нашли.

Об инциденте в подробностях рассказали авторы Telegram-канала "Сообщество Академгородка | Новосибирск".

По данным канала, мужчина вел себя хаотично: раскладывал на бордюре глиняные поделки, протирал тротуар, жонглировал мячами и бросал их в детей и взрослых.

"Кульминацией его поведения стало появление живого ежа. Как сообщает свидетель, мужчина начал подбрасывать животное, что и стало последней каплей для очевидцев, которые вызвали полицию. К счастью, ёжик не пострадал и был выпущен на свободу", - говорится в посте сообщества.

Полиция появилась, когда мужчина начал менять штаны. Как позже выяснилось, это тоже было частью перформанса. На видео, снятом очевидцами, задержанный очень сильно кричит из-за травмы позвоночника.

"В комментариях чата сообщества мужчина извинился за то, что детям пришлось наблюдать картину задержания и выразил надежду, что обойдется без психологических травм. Подписчики отмечают, что Денис - научный сотрудник одного из институтов в Академгородке. Также его яркие выступления с жонглированием иногда можно увидеть у фонтана ТЦ", - рассказали в Академгородке.

Также выяснилось, что до сих пор не найден ёж, который в суматохе сбежал.