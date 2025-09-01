В Перми судебные приставы приостановили деятельность поставщика продуктов из-за отравлений пермяков

В Перми судебные приставы приостановили деятельность поставщика продуктов после регистрации случаев отравлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Санитарно-эпидемиологическое расследование проводилось для того, чтобы установить источник острой кишечной инфекции, выявленной у пермяков. Все отравившиеся ели в столовой "Вкус времени". Продовольственное сырье предприятию поставлял индивидуальный предприниматель, занимающийся производством пищевых продуктов в цехе полуфабрикатов на ул. Героев Хасана, 98.

Проверка установила, что для водоснабжения цеха используется автономная система, представляющая собой накопительную емкость с трубопроводами, которая не соответствует требованиям СанПин. При использовании такой воды существовала вероятность загрязнения выпускаемой пищевой продукции. Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления производства пищевых продуктов в цехе полуфабрикатов сроком на 45 суток.

Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения выехали в цех. Помещение было опечатано. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.