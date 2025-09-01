Проект «Большая история Малой Родины», инициированный в Омском районе - победитель регионального конкурса

"Дорогие жители поселка Речной! Мы рады сообщить важную новость. Проект «Большая история Малой Родины», инициированный Омским местным районным отделением региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров), стал одним из победителей конкурса, проведенного Министерством внутренней политики Омской области и Центром инноваций социальной сферы", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Теперь проект «Большая история Малой Родины» получит грантовую поддержку на реализацию.

Отметим, что этот проект направлен на решение задач по сохранению исторической памяти и патриотическое воспитание подростков. Речь идет о создании на базе школьного музея МБОУ «Речная СОШ» краеведческого клуба «Наследие».

Как отметил Геннадий Долматов, экспертная комиссия регионального конкурса дала высокую оценку социальной значимости этой инициативы, присвоив проекту 86.75 баллов из 100 возможных.

Соответственно, на реализацию проекта по итогам подведения результатов был выделен грант в размере 633,5 тысяч рублей. Воплощать в жизнь инициативу начнут в самое ближайшее время.

"Это большой шаг в сохранении уникальной истории и вовлечении молодежи в изучение прошлого своей Малой Родины", - подчеркнул Геннадий Долматов.