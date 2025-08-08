Разработчики Max согласовали с ФСБ безопасность доступа к Госуслугам

В России создатели мессенджера Max согласовали с ФСБ необходимые требования по безопасности доступа к инфраструктуре Госуслуг.

"Все необходимые разрешения получены, ведётся техническая реализация и тестирование", - приводит ТАСС слова главы Минцифры Максута Шадаева.

Ранее в России протестировали подключение мессенджера Max к Госуслугам. Подключение будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей. Интеграция Max с Госуслугами и другими государственными сервисами преподносится властями как одно из преимуществ мессенджера перед Telegram и WhatsApp. На этом фоне стало известно, что у ФСБ и Правительства России есть ряд претензий к мессенджеру Max, не разобравшись с которыми он не получит доступа к Госуслугам.