Екатеринбургский педофил получил 15 лет колонии строгого режима

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о надругательстве над ребенком. Педофила надолго отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, уралец познакомился с подростком, не достигшим 14 лет, в компьютерной игре. Они обменялись телефонами, завязалась переписка. Во время встречи злоумышленник напросился к подростку домой, когда там не было родителей, после чего надругался над ним.

Сам педофил свою вину не признал. Однако Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, изучив доказательства по делу, признал его виновным по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Незаконные изготовление и оборот порнографии". Извращенцу назначено 15 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Также с него взыскано 450 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Ранее на Среднем Урале за преступления против половой неприкосновенности детей был осужден вожатый санатория.