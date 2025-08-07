Моор наградил работников физической культуры и спорта Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор в преддверии Дня физкультурника наградил работников физической культуры и спорта региона.

"В год Героев мы часто говорим о победах, в том числе и спортивных. Любой успех – это дисциплина и труд. Доказательство тому – наши спортсмены, которые занимают призовые места на крупнейших соревнованиях. В их числе много ветеранов СВО", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Тюменская область – регион, где принято побеждать. Активный образ жизни ведут более 63% жителей региона.

"Мы в этом помогаем: строим комплексы, открываем секции, принимаем соревнования высокого уровня. Наши спортсмены прославляют Тюменскую область на международной арене. Это заслуга тренеров, родителей, ветеранов – всех, кто вкладывает душу в развитие спорта. Благодарю за ваш профессионализм. Желаю здоровья и новых побед", - написал Александр Моор.

День физкультурника ежегодно отмечают во вторую субботу августа. А этом году такой праздник состоится послезавтра, 9 августа.

По данным мэрии Тюмени, первыми погрузятся в атмосферу спортивного события гости коворкинг-пространства "Улётная точка" (Герцена, 63/1, сцена Т-микс). В 19.00 8 августа пройдёт церемония награждения победителей Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".