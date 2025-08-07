Арестован замглавы одного из "якорных" городов "Лукойла" Згонников

Арестован заместитель главы Когалыма Анатолий Згонников. Так решил Ханты-Мансийский районный суд.

Он арестован до 28 сентября 2025 г. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом за совершение незаконных действий, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

По предварительной информации, речь идёт о якобы получении политиком взяток по месту прошлой работы, когда занимал пост директора местного центра досуга и отдыха. Когалым вместе с Ураем и Лангепасом - "якорный" город нефтяной компании "Лукойл".