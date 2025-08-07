От американцев поступило предложение, которое представляется вполне приемлемым, - Кремль

В Кремле прокомментировали то, что, вероятно, будут обсуждать при встрече на следующей неделе президенты России и США.

"Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым", - сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Рубио прав" – так Ушаков ответил на вопрос журналистов о словах Госсекретаря США, мол, "теперь есть, что обсуждать".

СМИ предполагают, что накануне и в предшествующие дни администрация Трампа смогла сделать некие предложения Москве и Киеву, которые потенциально могут привести к переговорам на более высоком уровне и перемирию.