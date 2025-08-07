На Урале задержан вандал, закидавший камнями здание полиции

На Среднем Урале силовики задержали молодого вандала, который разбил стекла в здании полиции. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось поздним вечером 28 июля. 18-летний молодой человек в пьяном состоянии проходил около здания, в котором дислоцируется опорный пункт участковых отдела полиции МО МВД "Верхнепышминский". Уралец бросил в него несколько камней, разбив ими окна, после чего скрылся. Однако вскоре к нему нагрянули силовики.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, злоумышленник был задержан сотрудниками полиции ОВД Верхней Пышмы, что называется, "по горячим следам" после тщательного анализа съемок уличных видеокамер. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

"Вероятнее всего, непосредственной причиной столь необдуманного поступка стало злоупотребление алкоголем. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета для принятия обоснованного процессуального решения в соответствии с действующим законодательством. За повреждение чужого имущества и нападение на объект МВД фигуранту дела, несмотря на принесенные им извинения, может грозить тюремный срок вплоть до 5 лет лишения свободы", - отметил полковник Горелых.

В СК возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений" и "Вандализм". Как отметили в ведомстве, в ходе допроса уралец признал вину и раскаялся в своем поступке. Расследование продолжается.