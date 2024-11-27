27 Ноября 2024
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Екатеринбургский вандал заплатит больше 300 тысяч за одну царапину на двери лифта

Житель Екатеринбурга заплатит сотни тысяч рублей за порчу общедомового имущества – лифта. Такое решение вынес суд.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, история произошла в июле прошлого года в доме по улице Нагорная в уральской столице. Молодой человек находился в лифте один и зачем-то засунул в створки двери массивный ключ от квартиры. В итоге ключ застрял, парень стал вырывать его и повредил дверь лифта, оставив глубокую царапину.

Инцидент засняла камера видеонаблюдения. После этого управляющая организация обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском. С вандала потребовали стоимость двери кабины лифта – 310 тысяч 200 рублей и стоимость работ по ее замене – 24 тысячи рублей.

Была назначена судебно-техническая экспертиза, показавшая, что удаление царапин с двери лифта технологически невозможно, как и восстановительный ремонт – требуется замена двери. По мнению эксперта, размер утраты товарной стоимости двери лифта с учетом выявленных царапин составляет чуть больше 16 тысяч рублей. Однако суд взыскал с уральца 334 тысячи 200 рублей.

Тот обжаловал решение в Свердловском облсуде, настаивая на взыскании 16 тысяч. В итоге в инстанции пришли к выводу, что этой суммы никак не хватит для замены двери лифта, и оставили вердикт райсуда без изменений.

Теги: лифт, царапина, вандал, суд, Екатеринбург


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