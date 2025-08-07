СМИ: В Свердловской области подросток погиб после драки с другом

В Свердловской области подросток погиб, получив удар в живот от друга в ходе конфликта. Об этом сообщают местные паблики и СМИ.

По данным Telegram-канала Ural Mash, двое 15-летних парней шли из села Косулино (Белоярский район), когда между ними возник конфликт. Один ударил второго в живот, отчего тот упал и потерял сознание. На помощь пришли сотрудники ДПС, которые вызвали "скорую", а до ее приезда делали подросту искусственное дыхание. К сожалению, спасти его не удалось.

По некоторым данным, конфликт начался с обычного дурачества, в ходе которого один порвал второму ремешок от часов. После этого шутки закончились. По одной из версий, хозяин часов - погибший - бросился на друга, а тот ударил его ногой в солнечное сплетение. По другой - парней было трое и погибший - был тем, кто пытался разнять друзей.

СМИ сообщают, что погибший с ударившим были друзьями детства. Последний заверяет, что произошедшее стало случайностью и он не желал смерти другу. Следствие уже организовало проверку.

Накануне.RU обратилось в областное управление СКР, но на момент публикации комментарий получить не удалось.